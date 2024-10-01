В Башкирии продолжается уборочная кампания

Аграрии максимально используют теплые осенние дни, чтобы собрать урожай по всей республике. Работники сельхозпредприятий активно убирают с полей лен, рапс, горчицу, сою и подсолнечник — урожайность этой культуры выше, чем в прошлом году.

Теплые и солнечные осенние дни играют на руку аграриям Ермекеевского района. На комбайнах теперь можно спокойно проехать, чтобы убрать подсолнечник. Поэтому механизаторы работают с небольшими перерывами, пока светло.

Подсолнечник, где-то около тысячи тонн, наверное, будет. Большая часть собрана из 590 гектаров. Осталось где-то 150 гектаров.

Марат Садриев, директор предприятия

Руководитель хозяйства Марат Садриев выбрал два сорта подсолнечника: «Алей» и «Кулундинский-1». По его словам, за короткое время они дают хороший урожай, а еще устойчивы к заморозкам и засухе. Поэтому семена сразу же отправляются на зерноток.

Подсолнечник проходит только первичную стадию очистки через эту машину. Рабочие подают семена на транспортер, которые идут вверх на шнек. Если с одной стороны отделяется мусор, то с другой выходит уже чистое и, можно сказать, готовое зерно. В этом зерносушильном комплексе обрабатываются и другие культуры.

Фото №1 - В Башкирии продолжается уборочная кампания

Начинаем с озимой пшеницы, потом яровые идут уже. Потом лён, рапс идёт, кто быстрее созревает. Подсолнечник в этом году вроде нормальный такой урожай. В среднем где-то 15-17 выходит центнеров с гектара.

Ферзинат Мухамадиев, заведующий зернотоком

В 2024 году хорошую урожайность в регионе показывают масличные и технические культуры.

БАШКОРТТАР-БСТ

Это рапс яровой, лён масличный, горчица и соя. В этом году как никогда уродилась соя. Мы в этом году являемся уже поставщиком семян на всю Россию. Значит, у нас было 19 тыс. гектар было посеяно, план — до 100 тыс. гектаров довести.

Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

В Ермекеевском районе действуют 10 больших и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. В этом году работники сельхозпредприятий впервые посеяли рапс на территории площадью 300 гектаров. Что касается зерновых культур, то аграрии планируют собрать с полей 60 тыс. тонн урожая. Правда, непогода и осадки внесли свои коррективы в планы тружеников села.

В этом году у нас зерновые, можно сказать, проросли некоторые площади. Гибелью оформлены около 1200 гектаров. И качество зерна очень плохое было. Некоторые партии даже элеваторы не принимают, поэтому вся надежда хозяйств на подсолнечник.

Салават Миннулин, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Ермекеевского района

Эта культура востребована не только в Башкортостане, но и в соседних регионах. В Минсельхозе республики подчеркивают, что цена на подсолнечник растет с каждым днем, наблюдается конкуренция среди предприятий. Причём стоимость тонны на рынке уже достигает тридцати пяти тысяч рублей.

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