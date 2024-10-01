В Башкирии продолжается уборочная кампания

Аграрии максимально используют теплые осенние дни, чтобы собрать урожай по всей республике. Работники сельхозпредприятий активно убирают с полей лен, рапс, горчицу, сою и подсолнечник — урожайность этой культуры выше, чем в прошлом году.
Теплые и солнечные осенние дни играют на руку аграриям Ермекеевского района. На комбайнах теперь можно спокойно проехать, чтобы убрать подсолнечник. Поэтому механизаторы работают с небольшими перерывами, пока светло.
Руководитель хозяйства Марат Садриев выбрал два сорта подсолнечника: «Алей» и «Кулундинский-1». По его словам, за короткое время они дают хороший урожай, а еще устойчивы к заморозкам и засухе. Поэтому семена сразу же отправляются на зерноток.
Подсолнечник проходит только первичную стадию очистки через эту машину. Рабочие подают семена на транспортер, которые идут вверх на шнек. Если с одной стороны отделяется мусор, то с другой выходит уже чистое и, можно сказать, готовое зерно. В этом зерносушильном комплексе обрабатываются и другие культуры.
В 2024 году хорошую урожайность в регионе показывают масличные и технические культуры.
В Ермекеевском районе действуют 10 больших и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. В этом году работники сельхозпредприятий впервые посеяли рапс на территории площадью 300 гектаров. Что касается зерновых культур, то аграрии планируют собрать с полей 60 тыс. тонн урожая. Правда, непогода и осадки внесли свои коррективы в планы тружеников села.
Эта культура востребована не только в Башкортостане, но и в соседних регионах. В Минсельхозе республики подчеркивают, что цена на подсолнечник растет с каждым днем, наблюдается конкуренция среди предприятий. Причём стоимость тонны на рынке уже достигает тридцати пяти тысяч рублей.