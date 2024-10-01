В Башкирии продолжается уборочная кампания

Аграрии максимально используют теплые осенние дни, чтобы собрать урожай по всей республике. Работники сельхозпредприятий активно убирают с полей лен, рапс, горчицу, сою и подсолнечник — урожайность этой культуры выше, чем в прошлом году.

Теплые и солнечные осенние дни играют на руку аграриям Ермекеевского района. На комбайнах теперь можно спокойно проехать, чтобы убрать подсолнечник. Поэтому механизаторы работают с небольшими перерывами, пока светло.

Подсолнечник, где-то около тысячи тонн, наверное, будет. Большая часть собрана из 590 гектаров. Осталось где-то 150 гектаров. Марат Садриев, директор предприятия

Руководитель хозяйства Марат Садриев выбрал два сорта подсолнечника: «Алей» и «Кулундинский-1». По его словам, за короткое время они дают хороший урожай, а еще устойчивы к заморозкам и засухе. Поэтому семена сразу же отправляются на зерноток.

Подсолнечник проходит только первичную стадию очистки через эту машину. Рабочие подают семена на транспортер, которые идут вверх на шнек. Если с одной стороны отделяется мусор, то с другой выходит уже чистое и, можно сказать, готовое зерно. В этом зерносушильном комплексе обрабатываются и другие культуры.

Начинаем с озимой пшеницы, потом яровые идут уже. Потом лён, рапс идёт, кто быстрее созревает. Подсолнечник в этом году вроде нормальный такой урожай. В среднем где-то 15-17 выходит центнеров с гектара. Ферзинат Мухамадиев, заведующий зернотоком

В 2024 году хорошую урожайность в регионе показывают масличные и технические культуры.

Это рапс яровой, лён масличный, горчица и соя. В этом году как никогда уродилась соя. Мы в этом году являемся уже поставщиком семян на всю Россию. Значит, у нас было 19 тыс. гектар было посеяно, план — до 100 тыс. гектаров довести. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

В Ермекеевском районе действуют 10 больших и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. В этом году работники сельхозпредприятий впервые посеяли рапс на территории площадью 300 гектаров. Что касается зерновых культур, то аграрии планируют собрать с полей 60 тыс. тонн урожая. Правда, непогода и осадки внесли свои коррективы в планы тружеников села.

В этом году у нас зерновые, можно сказать, проросли некоторые площади. Гибелью оформлены около 1200 гектаров. И качество зерна очень плохое было. Некоторые партии даже элеваторы не принимают, поэтому вся надежда хозяйств на подсолнечник. Салават Миннулин, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Ермекеевского района