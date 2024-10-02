В Башкирии реализуется проект «Ветеранскому подворью – забота и внимание!»

Семья Кинжибая и Фанзили Султангалеевых – одна из образцовых семей села Степной. В браке уже 36 лет. Воспитали двух дочерей и сына. Ведут домашнее хозяйство, держат скот и птиц.

Во дворе у них цветущий сад, в котором высажено множество различных растений. Можно увидеть мяту, мелиссу, кориандр, петрушку, также растут овощи и плодовые деревья. Благодаря усилиям хозяев подворье семьи является воплощением уюта и гармонии, где каждый уголок наполнен теплом и заботой.