В Башкирии реализуется проект «Ветеранскому подворью – забота и внимание!»

Семья Кинжибая и Фанзили Султангалеевых – одна из образцовых семей села Степной. В браке уже 36 лет. Воспитали двух дочерей и сына. Ведут домашнее хозяйство, держат скот и птиц.
Во дворе у них цветущий сад, в котором высажено множество различных растений. Можно увидеть мяту, мелиссу, кориандр, петрушку, также растут овощи и плодовые деревья. Благодаря усилиям хозяев подворье семьи является воплощением уюта и гармонии, где каждый уголок наполнен теплом и заботой.
13-й год подряд успешно реализуется всероссийский проект «Ветеранскому подворью – забота и внимание». В селе Большеабишево Хайбуллинского района собрались активные, трудолюбивые конкурсанты из Абишевского и Акъюловского сельских поселений. По традиции участники конкурса и школьники. А для старшего поколения он дает возможность встретиться и пообщаться, поделиться своими секретами садоводства.