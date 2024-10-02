В Уфе открыли мемориальную доску Алексею Мыздрикову

Инноватору авиа- и двигателестроения. Сегодня в Уфе состоялась церемония открытия мемориальной доски заслуженному деятелю науки и техники БАССР, профессору Уфимского авиационного института, главному инженеру УМПО Алексею Мыздрикову, работы которого стали основой для многих инновационных решений, до сих пор используемых в отрасли.

Право открыть памятную мемориальную доску предоставили правнуку Ивану Ивановичу и внучке профессора Гульнаре Юрьевне. По словам коллег, которые также присутствовали на торжественном открытии, Алексей Матвеевич был одним из тех, кто определял направление развития технологической службы моторостроительного производства, оставил после себя богатое наследие, вдохновляя будущие поколения инженеров и ученых.