В Башкирии предприниматели собрали пиломатериалы для Курской области

Предприниматели Башкортостана собрали 45 кубометров пиломатериалов для отправки в Курскую область в качестве строительного материала для блиндажей, оборудования точек дислокации. Бизнесмены, занятые в сфере лесопереработки, посылают гуманитарный груз на постоянной основе.

Если вы также хотите оказать посильную помощь, на базе молодежного пространства «Йешлек Хаус» на ул. Пушкина Госкомитетом по молодежной политике открыта точка сбора гуманитарки для пострадавших жителей Курской области.

За время работы штаба было собрано и отправлено в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза, обратиться туда можно по будням с 10 до 18 ч. На все интересующие вопросы ответят операторы регионального штаба #МыВместе по номеру телефона +7 (927) 311-23-55. На сегодняшний день сохраняется потребность в одежде, обуви и нижнем белье для осенне-зимнего периода.