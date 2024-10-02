Сотрудники аэропорта «Уфа» отправили гумпомощь в зону СВО

Сотрудники уфимского аэропорта собрали гуманитарную помощь для мирных жителей, пострадавших в Курской области, а также для бойцов СВО. Бензопилы, гигиенические принадлежности, одежда, генераторы, сапёрные лопаты — всё необходимое вошло в состав груза. При его формировании учитывались запросы и пожелания от всех причастных. Инициатива и средства исходили исключительно от персонала аэропорта. И такие грузы отсюда отправляются не первый раз.
Желающие оказать помощь пострадавшим в Курской области могут принести теплую одежду, обувь, спальные и гигиенические принадлежности, продукты длительного хранения до 6 октября. Важно, чтобы вещи были новыми. Посылки можно будет передать в волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова на площадках местных отделений «Единой России» города Уфы. По всем вопросам можно обратиться по номеру 8 800 201 89 03 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.