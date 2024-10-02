Сотрудники аэропорта «Уфа» отправили гумпомощь в зону СВО

Сотрудники уфимского аэропорта собрали гуманитарную помощь для мирных жителей, пострадавших в Курской области, а также для бойцов СВО. Бензопилы, гигиенические принадлежности, одежда, генераторы, сапёрные лопаты — всё необходимое вошло в состав груза. При его формировании учитывались запросы и пожелания от всех причастных. Инициатива и средства исходили исключительно от персонала аэропорта. И такие грузы отсюда отправляются не первый раз.