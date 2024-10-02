В Башкирии заработает 237 школьных стоматкабинетов

В республике с этого года работает 237 школьных стоматологических кабинетов. Среди них — те, которые открылись в рамках модуля «Здоровая улыбка» проекта «Взлетай», инициированного главой республики, и те, которые были отремонтированы. На следующий год планируется привести в порядок еще 16 стоматологических кабинетов.
Вопреки привычному мнению, дети не боятся школьного стоматолога. Приветливый врач, просторный кабинет с необычным дизайном — условия для того, чтобы довериться персоналу в белом халате, созданы. Стоматологический кабинет в школе № 8 заработал в этом учебном году.
Отремонтировали кабинет, получили лицензию и привлекли врача детской поликлиники, который три дня в неделю проводит отныне в школе. Здесь детей осматривают, лечат кариес, делают чистку, а в сложных случаях дают направление на лечение в медучреждение. А в школе села Буздяк стоматкабинет работает седьмой год. Они взлетели в проект «Здоровая улыбка» в числе первых.
В школе более 900 обучающихся. Помимо того, что принимают детей в кабинете, для них проводят уроки здоровья. Показывают тематические мультфильмы, учат их чистить и правильно ухаживать за полостью рта.
Модуль «Здоровая улыбка» проекта «Взлетай» был запущен пять лет назад по инициативе главы республики. За эти годы более 110 стоматологических кабинетов в школах получили лицензии на работу. Это обновленные помещения с узнаваемым дизайном в виде сот и современным оборудованием. Сумма субсидий из республиканского бюджета составила около 132 млн рублей. А с этого года в регионе стартовала работа по реновации существующих кабинетов. На эти цели из регионального бюджета выделено 20 млн рублей.
На следующий год планируется вдохнуть вторую жизнь ещё в 16 существующих стоматологических кабинетов. Внимание уделят и улыбкам детей в отдаленных населенных пунктах. Для них сейчас в регионе работает передвижной комплекс.