В Башкирии новую семью создали участники спецоперации

В Башкирии сыграли свадьбу участники СВО. Торжество состоялось в Кумертау. Об этом рассказали специальные координаторы городского филиала регионального фонда «Защитники Отечества».

Новая семья – это водитель бронетранспортера из Мелеуза Роман и медицинская сестра волонтерской организации из Кумертау Екатерина. Во время выполнения боевых задач оба получили ранения и в настоящее время находятся на лечении в одной из больниц Кумертау. Совсем скоро после лечения супруги отправятся в свадебное путешествие в один из санаториев республики.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.