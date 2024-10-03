В Башкирии прошёл фестиваль поэзии и музыки

В селе Акъяр прошёл фестиваль поэзии и музыки. В районном доме культуры 25 чтецов из разных населенных пунктов Хайбуллинского района читали стихи о родине, о природе, о родном крае.

Участники выбрали произведения русских и башкирских поэтов: Анны Ахматовой, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, Мустая Карима и других. Украшением мероприятия стали музыкальные номера от преподавателей и обучающихся Акъярской детской школы искусств им. Ю. Исянбаева.

Фестиваль объединил всех, стер границы между стилями музыки, тематикой стихотворений, возрастом самих участников.

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