В Башкирии прошёл фестиваль поэзии и музыки

В селе Акъяр прошёл фестиваль поэзии и музыки. В районном доме культуры 25 чтецов из разных населенных пунктов Хайбуллинского района читали стихи о родине, о природе, о родном крае.

Участники выбрали произведения русских и башкирских поэтов: Анны Ахматовой, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, Мустая Карима и других. Украшением мероприятия стали музыкальные номера от преподавателей и обучающихся Акъярской детской школы искусств им. Ю. Исянбаева.