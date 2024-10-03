В Уфе начались показные пожарно-тактические учения спасателей

Тренировочные занятия проходят на подготовленном к сносу объекте с применением открытого огня. На учениях с сотрудниками пожарно-спасательных подразделений разбирают применение тактической вентиляции на зону горения, а также эффективные приемы подачи огнетушащих веществ.