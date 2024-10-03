Арестованный экс-министр транспорта Башкирии полностью признал свою вину

Бывший руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, задержанный в мае текущего года, заключил досудебное соглашение и дал показания еще на одного фигуранта дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следователя в суде. Сообщается, что экс-чиновник признал свою вину в получении взятки.
Напомним, ранее по результатам предварительного расследования было установлено, что Клебанов, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства республики и будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», получил взятку от руководства ООО «Киви» в размере 5 млн рублей за общее покровительство.
В настоящее время Александр Клебанов находится под домашним арестом до 7 октября.
Фото: СКР по РБ