Арестованный экс-министр транспорта Башкирии полностью признал свою вину

Бывший руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, задержанный в мае текущего года, заключил досудебное соглашение и дал показания еще на одного фигуранта дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следователя в суде. Сообщается, что экс-чиновник признал свою вину в получении взятки.