Школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном телешоу

12-летний школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех». Захар Байрамгулов стал участником третьего сезона передачи.
Захар способен определить любую страну мира по одному её контуру. Школьник изучает географию и мечтает стать IT-специалистом.
«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.