Школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном телешоу

12-летний школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех». Захар Байрамгулов стал участником третьего сезона передачи.

Фото №1 - Школьник из Уфы принял участие в интеллектуальном телешоу

Захар способен определить любую страну мира по одному её контуру. Школьник изучает географию и мечтает стать IT-специалистом.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

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