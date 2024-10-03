Из Башкирии осенью на службу отправятся более 4 тыс. призывников

Осенью военкомат Башкортостана отправит к местам прохождения службы более 4 тысяч новобранцев. В самом разгаре набор на срочную службу. Комплектоваться военнослужащими будут все виды и рода войск Вооруженных сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. Подробнее о ходе призыва и о том, как новобранцев будут оповещать о явке в военкомат, – в нашем сюжете.

На зрение Егор Поддубецкий не жалуется, хоть оно и неидеально. Молодой человек твердо решил идти служить в армию, причем в элитные войска. Ради этого даже ушел с предприятия, где предоставляли бронь.

Медкомиссия – один из самых волнительных этапов в ходе призывной кампании. В первую очередь из-за неопределенности: какой вердикт вынесут врачи – годен или не годен к несению военной службы.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и части, где освоят технику и получат военно-учётную специальность. После они продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой.

Как таковых новшеств в этом году нет. Оповещают граждан о явке в военкомат по старинке – через бумажные повестки. Их доводят как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. Как добавляют в военкомате, срочники не будут участвовать в спецоперации.