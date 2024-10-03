Съёмочная группа БСТ показала, как бойцы СВО оттачивают тактику боя

Бойцы полка «Башкортостан» оттачивают свое мастерство на учебном полигоне. Солдаты штурмовой роты имени Гази Загитова изучают тактику боя для взлома обороны противника. В подразделении служат много отличившихся бойцов. Один из них — штурмовик с позывным «Кузбасс».

Молодой человек двое суток в одиночку держал свою позицию против превосходящих сил украинских боевиков. «Кузбасс» был в полном окружении, но выдержал натиск врага. В том сражении он получил несколько ранений, его отправили в госпиталь, но как только раны затянулись, мужчина снова встал в строй. За этот подвиг бойцу вручили орден Мужества.

Самое интересное – это самый первый шторм. Ещё ничего не понимаешь, всё везде взрывается, а когда идёшь на последующие штурмы, уже понимаешь, что к чему.

позывной «Кузбасс»
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