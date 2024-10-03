В Уфе построят гостинично-туристический комплекс федерального масштаба

Об этом стало известно на заседании «Инвестчаса» в Доме республики. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей, он позволит создать более 900 новых рабочих мест. Планируется построить здания и объекты с зонами отдыха, бассейнами, горнолыжными и тюбинговыми трассами на территории Октябрьского района столицы.

Также на встрече поднимали вопрос возведения отеля на 20 номеров рядом с историко-культурным комплексом «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Инвесторы также выступили с предложением построить в Туймазах завод по производству клея-герметика. А еще предприниматели рассказали об идее реализовать в столице региона логистический парк площадью свыше 30 гектаров. По оценкам бизнесменов, на его территории потенциальные арендаторы смогут создать более тысячи рабочих мест. По итогам совещания все проекты включили в список приоритетных с правом предоставления налоговых льгот.