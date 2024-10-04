Суд Уфы признал виновной издателя «Пруфы»

Напомним, издатель «Пруфы» должна была явиться 18 сентября в Кировский районный суд на рассмотрение дела об административном правонарушении, но не сделала это, так как находилась за границей — в Турции. На очередное заседание она также не явилась. Защитники Рахимовой ходатайствовали рассмотреть дело без ее участия в связи с тем, что медиаменеджер до сих пор находится за пределами России и «не до конца закончила свои дела».