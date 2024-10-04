Фонду грантов Главы Башкирии исполнилось пять лет

Все это время он поддерживает социально значимые инициативы некоммерческих организаций в самых разных областях. Об этом написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Напомним, что Фонд был создан указом главы республики от 1 октября 2019 года в целях государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты. За 2020-2024 годы в Башкирии гранты получили 830 проектов в сферах культуры, спорта, социальной защиты и поддержки взрослых и детей с ОВЗ, кинематографии, СМИ, молодежной политики, сохранения и развития языков народов республики.

У нас сложилось зрелое, крепкое гражданское общество. Наши НКО оказывают реальную помощь людям в самых разных направлениях. А наша задача – продолжать помогать им в реализации добрых и таких важных инициатив.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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