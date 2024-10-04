В Уфе прошли пожарно-тактические учения

В Уфе более 150 огнеборцев провели пожарно-тактические учения. Участие приняли пожарные из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Мелеуза.
В условиях высоких температур в полном боевом обмундировании огнеборцы изучали стадии развития пожара, как при помощи переносных дымососов провести тактическую вентиляцию и очистить от дыма пути эвакуации, как быстрее и эффективнее с минимальным расходом огнетушащих веществ справиться с пожаром.
Учения проводили в Уфе в подготовленном к сносу здании по улице Красноводской. В дни тренировок бдительные горожане, заметив дым, спешили сообщить о возгорании, не подозревая, что всё это учения в условиях, приближенных к реальным.