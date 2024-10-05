В Башкирии открыли мемориал «Боевым товарищам, погибшим при исполнении воинского долга»

В Башкортостане открыли мемориал «Боевым товарищам, погибшим при исполнении воинского долга». Памятник установили на части, где дислоцируется 12-я отдельная гвардейская инженерная бригада. Обелиск посвящен памяти военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и специальной военной операции.

Настоящие герои, память о которых будет жить вечно. «Боевым товарищам, погибшим при исполнении воинского долга». За каждым именем — своя история, своя судьба. Надежда Николаевна из Мурома рассказывает о сыне. В 2020-м в звании гвардии полковника Денис Козлов был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады. Герой, защищая свою страну, погиб в 40 лет.

Памятник, установленный в Чишминском районе, стал первым таким скульптурным сооружением в Центральном военном округе. Обелиск выполнен из мрамора в виде флага с георгиевской лентой. По фронту расположены бронзовые бюсты Героям Советского Союза. Кроме того, на нем установлен гранитный камень с именами бойцов, погибших при разминировании в Чеченской Республике, Ульяновской и Оренбургской областях, а также 16 мраморных надгробий участникам специальной военной операции.