В Уфе проходит школа «Мастер делового администрирования» Евразийского НОЦ для сотрудников разных отраслей. В течение 11 месяцев 21 слушатель программы профессиональной переподготовки развивает определенные управленческие компетенции в научной деятельности. После прохождения восьми модулей по плану — защита итогового проекта.

В рамках обучения для участников школы выступили специалисты: маркетологи, директора, журналисты, телеведущие, радиоведущие, дикторы. Одним из спикеров стал и наш коллега, ведущий «Новостей» Айнур Гибадуллин. Работники медучреждений, управленцы, молодые ученые и преподаватели узнали, как говорить убедительно, достучаться до аудитории, побороть страх публичных выступлений и обрести уверенность в голосе.