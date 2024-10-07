В Уфе заработает бесплатное социальное такси для людей с ОВЗ

В башкирской столице планируют запустить социальное такси для инвалидов. Оно будет бесплатным и предназначено для тех, кому сложно передвигаться на общественном транспорте.

По словам и. о. министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой, регион уже закупил для этих целей восемь специализированных автомобилей. Кроме того, в настоящее время идет подготовка диспетчерской службы.

Для того, чтобы воспользоваться услугой бесплатного социального такси, необходимо зарегистрироваться, отправив документы по электронной почте. Пользоваться такси можно будет 4 раза в месяц для поездок в аптеки, медицинские учреждения, органы власти, юридические и общественные организации, авто- и железнодорожные вокалы, аэропорт, отделения МФЦ и т.д.

Заявки на услугу необходимо будет оставлять за два дня до поездки. Проект заработает в пилотном режиме с января будущего года.