В МЧС Башкирии рассказали о количестве погибших при пожарах

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, по состоянию на 7 октября текущего года на территории нашего региона произошло 7438 техногенных пожаров. В них погибли 152 человека, в том числе 9 детей. Травмы получили 189 человек, спасти удалось 1102 человека.
В ведомстве напомнили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастают риски возникновения возгораний по причине неисправности электрооборудования либо печного отопления. Специалисты рекомендуют произвести чистку дымоходов и печи от сажи перед тем, как начать ее топить.
Фото: пресс-служа МЧС по РБ