В МЧС Башкирии рассказали о количестве погибших при пожарах

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, по состоянию на 7 октября текущего года на территории нашего региона произошло 7438 техногенных пожаров. В них погибли 152 человека, в том числе 9 детей. Травмы получили 189 человек, спасти удалось 1102 человека.

Фото №1 - В МЧС Башкирии рассказали о количестве погибших при пожарах

В ведомстве напомнили, что в связи с понижением температуры воздуха возрастают риски возникновения возгораний по причине неисправности электрооборудования либо печного отопления. Специалисты рекомендуют произвести чистку дымоходов и печи от сажи перед тем, как начать ее топить.

Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям, не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить. Нельзя пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции и перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

пресс-служба МЧС по Башкирии

Фото: пресс-служа МЧС по РБ

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