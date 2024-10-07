В МЧС Башкирии рассказали о количестве погибших при пожарах

Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям, не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить. Нельзя пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции и перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

пресс-служба МЧС по Башкирии