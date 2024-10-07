В Башкирии благодаря гранту появится агротуристический комплекс

Четыре проекта из республики получили федеральные гранты по программе «Агротуризм». Их они получат в следующем году. В числе победителей этого конкурса – Русалина Шакирова из Бураевского района.
Сумма гранта составила 10 млн рублей. Эти деньги девушка планирует вложить в строительство агротуристического комплекса возле своей рыбной фермы и базы отдыха. Проект «Клёвое место» предприниматель готовила полгода вместе со своей семьей.
Рыбным делом семья начала заниматься в 2020 году, выиграв грант «Агростартап». Сделали искусственный пруд на 12 га и запустили 4 тонны мальков карпа, толстолобика, белого амура, форели, стерляди. Затем организовали любительскую и трофейную рыбалку, различные мастер-классы по кормлению, зарыблению, копчению и вялению, промышленный отлов. Построили и домики для туристов. Сейчас Шакировы знакомят их с сельской местностью, проводят конные и пешие прогулки.