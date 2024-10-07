В Башкирии благодаря гранту появится агротуристический комплекс

Четыре проекта из республики получили федеральные гранты по программе «Агротуризм». Их они получат в следующем году. В числе победителей этого конкурса – Русалина Шакирова из Бураевского района.

Сумма гранта составила 10 млн рублей. Эти деньги девушка планирует вложить в строительство агротуристического комплекса возле своей рыбной фермы и базы отдыха. Проект «Клёвое место» предприниматель готовила полгода вместе со своей семьей.