В Уфе стартовал отбор фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия»

В Уфе стартовал региональный отборочный этап всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия». На участие было подано более 80 заявок от творческих коллективов республики. Фестиваль проводится уже в седьмой раз при поддержке Фонда культурных инициатив Президента России.
Мероприятие направлено на сохранение и развитие национального песенно-танцевального искусства страны, объединение народов, укрепление духовно-нравственного и патриотического духа, выявление молодых талантов и сохранение преемственности поколений.
Башкортостан впервые принимает участие в этом престижном фестивале. По словам организаторов, желающих попробовать свои силы на конкурсе очень много. Победителей будет оценивать жюри с участием ведущих мастеров сцены.