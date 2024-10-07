В Уфе стартовал отбор фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия»

В Уфе стартовал региональный отборочный этап всероссийского фестиваля сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия». На участие было подано более 80 заявок от творческих коллективов республики. Фестиваль проводится уже в седьмой раз при поддержке Фонда культурных инициатив Президента России.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие национального песенно-танцевального искусства страны, объединение народов, укрепление духовно-нравственного и патриотического духа, выявление молодых талантов и сохранение преемственности поколений.