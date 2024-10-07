В Башкирии проходит смотр техники в преддверии зимнего сезона

Дорожное ремонтно-строительное управление Сибая активно готовится к зиме. На базе организации прошел смотр коммунальной техники к предстоящему сезону. Подготовили и отремонтировали 21 единицу, которая будет использоваться для обеспечения безопасности дорожного движения в зимних условиях.

Из них большая часть — новые погрузчики, грейдеры, КамАЗы и другие рабочие машины. В этом году планируется использование современных антигололедных реагентов. Заготовлено 400 тонн шлака для отсыпки дорог. Смотр показал, что сибайские коммунальные службы готовы встретить зиму во всеоружии.