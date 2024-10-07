Отопительный сезон и уборочная кампания: итоги оперативки с Радием Хабировым

Во всех муниципалитетах республики стартовал отопительный сезон. Тему обсудили на еженедельном заседании правительства. 47 районов и городов полностью подключили тепло, еще 16 завершат его подачу сегодня. Итоги непростой уборочной кампании, продовольственная безопасность, привлечение кадров в медицину и создание банка данных выпускников – темы, которые также вошли в основную повестку.

Сегодня по плану все батареи в республике должны стать горячими. Особенно холодно на улице стало в последние дни. Однако не все были готовы к отопительному сезону. Захламленность в подвалах и неисправность электропроводки — такие нарушения нашли в некоторых домах сотрудники надзорного ведомства. 80% недочетов устранены, по остальным руководитель республики дал поручение разобраться.

131 нарушение наблюдается. В зимний сезон уже перешли. Допрыгаетесь, потом прокуратура будет разбираться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот жаркая пора для аграриев республики почти завершилась. В этом году уборочная кампания проходила в непростых условиях. Из-за обильных осадков посевы на площади 180 тыс. гектаров погибли, сумма ущерба оценивается примерно в 3 млрд рублей. При этом продовольственной безопасности ничего не угрожает, заявил руководитель АПК республики. Экспортная деятельность также не остановится.

Более 100 тыс. тонн зерна собрали аграрии восьми муниципалитетов, среди которых лидер – Стерлитамакский район с показателем почти 200 тысяч тонн. Высокой урожайности достигли труженики Кармаскалинского, Чекмагушевского и Аургазинского районов, которые собрали более 30 ц/га. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя Премьер-министра Правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан

Говорили на совещании о привлечении кадров в медицину. Специалистов в белых халатах также не хватает, но благодаря мерам поддержки за последние 5 лет показатель обеспеченности врачами улучшился. Почти 600 медработников получили выплаты по программам «Земский доктор – Земский фельдшер». С будущими кадрами работу начинают еще со студенческой скамьи — в регионе появится банк данных выпускников медколледжей и университета.

Для привлечения медработников в республике действуют несколько программ. В рамках федеральной программы «Земский доктор – Земский фельдшер» с 2019 года выплаты получили 812 специалистов. Айрат Рахматуллин, и. о. министра здравоохранения Республики Башкортостан

Традиционно на совещании о своей работе рассказали сотрудники одного из предприятий. Для покупателей компания известна под брендом «Индюшкин». Предприятие нацелено на инвестирование — до 2027 года запланировано строительство 42-х птичников. Проект предполагает как увеличение объёмов производства в два раза, так и создание новых рабочих мест.