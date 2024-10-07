Радий Хабиров встретился с руководителем ВТБ Андреем Костиным

Реализация проектов социальной и дорожной инфраструктуры на принципах государственно-частного партнёрства, поддержка развития бизнеса в регионе. Эти вопросы на встрече в Уфе обсудили Глава Башкортостана и президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Радий Хабиров сообщил, что республика заинтересована во взаимодействии в рамках реализации важных инфраструктурных проектов, в частности, по строительству в Уфе дорог и мостовых переходов. Также он отметил, что власти готовы работать с ВТБ по широкому кругу инициатив.