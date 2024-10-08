Радий Хабиров рассказал о поддержке МСП в Башкирии

Услуга доступна для малого и среднего бизнеса, который занимается промышленным и сельхозпроизводством, разработкой и внедрением инновационной продукции. Чтобы получить господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», нужно подать заявку до 18 октября.