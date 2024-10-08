Радий Хабиров рассказал о поддержке МСП в Башкирии

Предприниматели республики могут получить сертификат по стандарту халяль на условиях софинансирования. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава республики Радий Хабиров. Этот документ подтверждает высокое качество продукции и ее экологичность.
Услуга доступна для малого и среднего бизнеса, который занимается промышленным и сельхозпроизводством, разработкой и внедрением инновационной продукции. Чтобы получить господдержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», нужно подать заявку до 18 октября.
Добавим, что Башкортостан – это первый регион России, где открылось представительство Центра компетенций Роскачества в области продукции и услуг халяль.