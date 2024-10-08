В Уфе началось обучение операторов мультироторных БПЛА

В Башкирском педагогическом университете началось обучение по программе «Специалист и оператор мультироторного беспилотного летательного аппарата». По ней обучаются 50 человек из уфимских вузов.

Программа реализуется университетом имени Акмуллы и управляющей компанией Научно-образовательного центра республики. Она нацелена на подготовку специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем массой 30 кг и менее.