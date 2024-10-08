В Уфе презентовали книгу по рассказам участников СВО

В Уфе презентовали книгу, написанную по рассказам участников специальной военной операции и их родных и близких. Мероприятие прошло в музее 112-й Башкирской дивизии. Издание выпущено тиражом в 3000 экземпляров и будет доступно в библиотеках, позже его переведут еще и в электронный формат.
На мероприятие пригласили молодежь, некоторые рассказы для них зачитали участники СВО. Это уже не первая книга, выпущенная фондом «Защитники отечества» по воспоминаниям бойцов, первую презентовали весной. В новом издании представлены четыре истории.