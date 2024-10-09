Доброволец из Башкирии уверен, что итог СВО ясен даже врагу

О войне боец с позывным «Шайтан» знает не понаслышке: он участвовал в первой Чеченской кампании в качестве заместителя командира взвода связи, рассказывает корреспондент издания «Уфимские нивы» Ольга Савичева. А для участия в специальной военной операции воину не нужен был особый призыв, он отправился на передовую добровольцем.

Не мог остаться в стороне, когда очень много знакомых, сослуживцев, воевавших со мной в Чечне, отправились сражаться за правое дело в составе российских войск. Доброволец СВО, позывной «Шайтан»

По словам мужчины, на путь защитника Отечества он встал благодаря старшему поколению родных. Оба деда прошли Великую Отечественную, были тяжело ранены. А брат «Шайтана» несколько раз принимал участие в контртеррористических операциях в период с 1999 по 2009 годы.

Теперь вот сам «Шайтан» защищает интересы Родины в составе батальона имени Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова. А вооруженный конфликт в Чечне и специальную военную операцию на Донбассе боец рассматривает как одну войну Запада против России.

Победа будет за нами, ведь на нашей стороне не только мощь всего государства, но и народная поддержка, которую мы постоянно ощущаем на передовой. И в окопах мы, россияне, сохраняем дух братства и взаимопомощи, поддерживаем боевых товарищей в любых ситуациях. Поэтому у нас мощный настрой на победное завершение спецоперации. Надо подняться всем миром, как в Великую Отечественную войну, и сообща в скором времени покончим с врагом. Доброволец СВО, позывной «Шайтан»

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.