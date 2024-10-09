Доброволец из Башкирии уверен, что итог СВО ясен даже врагу

О войне боец с позывным «Шайтан» знает не понаслышке: он участвовал в первой Чеченской кампании в качестве заместителя командира взвода связи, рассказывает корреспондент издания «Уфимские нивы» Ольга Савичева. А для участия в специальной военной операции воину не нужен был особый призыв, он отправился на передовую добровольцем.
По словам мужчины, на путь защитника Отечества он встал благодаря старшему поколению родных. Оба деда прошли Великую Отечественную, были тяжело ранены. А брат «Шайтана» несколько раз принимал участие в контртеррористических операциях в период с 1999 по 2009 годы.
Теперь вот сам «Шайтан» защищает интересы Родины в составе батальона имени Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова. А вооруженный конфликт в Чечне и специальную военную операцию на Донбассе боец рассматривает как одну войну Запада против России.
Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: издание «Уфимские нивы»