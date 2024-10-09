«Серебряные» волонтёры из Башкирии прияли участие в форуме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прошел VIII Всероссийский форум «серебряных» волонтёров. В мероприятии приняли участие и представители Башкортостана. За большой вклад в развитие добровольчества благодарственными письмами награждены Ляля Абубакирова, Светлана Ермакова и Ильвира Анпилогова.

Также в шорт-лист вошли 15 лучших амбассадоров международной премии «Мы вместе». «Серебряные» волонтёры Башкортостана провели для участников форума мастер-классы. Один из них – по молитве за воинов и изготовлению амулетов с целебными травами.