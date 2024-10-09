Радий Хабиров посетил игру КВН на Кубок Главы Башкирии

Самые веселые и находчивые жители Башкортостана, а также соседних регионов поборолись за кубок главы республики по КВН. Юмористическое состязание посетил Радий Хабиров. Игра проходила в три кубка.

В малом приняли участие команды Юниор-лиги из Уфы и Стерлитамака. В среднем – команды систем лиг КВН из столицы республики и Салавата. А в большом соревновались команды из Татарстана, Свердловской области, Башкортостана и Беларуси. Всего 14 команд.

Темы номеров команд были как общекультурные, так и региональные с акцентом на патриотизм и любовь к родному краю. По итогам игры «Малый кубок» завоевали «Одноклассники» из Стерлитамака. «Средний кубок» достался «Объединённым вокальным силам» из Уфы. А «Большой кубок» уехал в Свердловскую область. Победители получили кубки из руководителя региона.