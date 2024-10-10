В Уфе состоялся торжественный митинг памяти Шагита Худайбердина

Около уфимского Дома печати состоялся торжественный митинг, посвященный дню рождения писателя и государственного деятеля Шагита Худайбердина. Участники встречи, в частности, журналисты региональных СМИ и публицисты возложили цветы к памятнику знаменитого общественного деятеля.

Шагит Худайбердин является родоначальником журналистики в нашей республике. Лучших работников отрасли, на протяжении 35 лет, отмечают премиями, названные в его честь. За все годы существования её лауреатами стали более 140 человек.