На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

Утром в среду Солнце выбросило точно в сторону Земли огромное плазменное облако, в составе которого есть протуберанец (фонтан раскалённого газа). Оно движется с огромной скоростью, и начало возмущений магнитосферы ожидается уже в четверг днём (в Уфе — ближе к вечеру). На пике они продержатся до конца пятницы, снижаясь от 8 до 6 баллов. В выходные сила магнитной бури будет стихать и наконец прекратится.