На Землю обрушится сильнейшая магнитная буря

10-11 октября на Земле произойдёт сильнейшая магнитная буря. Её мощность оценивается в 8 баллов из 10.
Утром в среду Солнце выбросило точно в сторону Земли огромное плазменное облако, в составе которого есть протуберанец (фонтан раскалённого газа). Оно движется с огромной скоростью, и начало возмущений магнитосферы ожидается уже в четверг днём (в Уфе — ближе к вечеру). На пике они продержатся до конца пятницы, снижаясь от 8 до 6 баллов. В выходные сила магнитной бури будет стихать и наконец прекратится.
Метеозависимые люди могут страдать головным болями и скачками давления. Панацеи от таких состояний нет — врачи рекомендуют здоровый образ жизни и достаточное количество воды (из расчёта 30 мл на 1 кг веса).