ХК «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в полном составе навестили травмированного Глеба Кузьмина. Форвард команды получил травму в середине сентября в матче КХЛ против омского «Авангарда». Кузьмин столкнулся с соперником и ударился головой о борт. Нападающего срочно госпитализировали, а потом самолетом отправили на лечение в Москву.
Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника. После операции предстоит длительная реабилитация. Юлаевцы навестили Глеба Кузьмина, видео появилось в соцсетях. И сегодня команда Виктора Козлова сыграет в Москве с местным «Спартаком». Прямая трансляция встречи начнется в 21:20. Вечерний выпуск новостей смотрите на нашем канале в 20:45.