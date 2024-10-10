ХК «Салават Юлаев» сыграет с московским «Спартаком»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в полном составе навестили травмированного Глеба Кузьмина. Форвард команды получил травму в середине сентября в матче КХЛ против омского «Авангарда». Кузьмин столкнулся с соперником и ударился головой о борт. Нападающего срочно госпитализировали, а потом самолетом отправили на лечение в Москву.