В Уфе состоялось открытие колоннады на набережной реки Белой

В Уфе появился новый архитектурный объект. В преддверии Дня республики на набережной реки Белой открыли колоннаду. Объект олицетворяет дружбу и особые отношения Башкортостана с Абхазией.

Колоннада встречает почётных гостей абхазскими и башкирскими народными танцами. 11 октября 2023 года Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания приняли участие в церемонии закладки камня в Уфе. А спустя год лидеры двух братских республик вновь встретились на набережной реки Белой, чтобы уже открыть символ дружбы.

Отношения Башкортостана и Абхазии имеют очень глубокие корни. В тяжёлые 20-е годы прошлого века именно Абхазия помогала нам продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, наши жители оказывали помощь молодому государству. В 1994 году Башкортостан первым открыл там своё представительство. Всё это никогда не забудется. И сегодня мы с радостью отмечаем, что Абхазия развивается, становится ярким, прекрасным краем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Объект появился на важном для жителей Башкортостана месте, отметил Радий Хабиров. Здесь в 1574 году зарождалась Уфа, здесь же рядом Монумент Дружбы, посвященный 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России.

До 12 метров в высоту, 30-ти в длину и до шести метров в ширину. Это точная копия Колоннады на набережной Сухума, которая была построена в столице Абхазии в 1948 году, в стиле сталинского ампира.

Этот объект закрывает очень важную тему истории 20 века о взаимоотношении нашей республики и Абхазии, считают историки. Это не только голод в Поволжье в начале прошлого века и поддержка независимости Абхазии, но и ряд других моментов.