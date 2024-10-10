В Уфе состоялось открытие колоннады на набережной реки Белой

В Уфе появился новый архитектурный объект. В преддверии Дня республики на набережной реки Белой открыли колоннаду. Объект олицетворяет дружбу и особые отношения Башкортостана с Абхазией.
Колоннада встречает почётных гостей абхазскими и башкирскими народными танцами. 11 октября 2023 года Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания приняли участие в церемонии закладки камня в Уфе. А спустя год лидеры двух братских республик вновь встретились на набережной реки Белой, чтобы уже открыть символ дружбы.
Объект появился на важном для жителей Башкортостана месте, отметил Радий Хабиров. Здесь в 1574 году зарождалась Уфа, здесь же рядом Монумент Дружбы, посвященный 400-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России.
До 12 метров в высоту, 30-ти в длину и до шести метров в ширину. Это точная копия Колоннады на набережной Сухума, которая была построена в столице Абхазии в 1948 году, в стиле сталинского ампира.
Этот объект закрывает очень важную тему истории 20 века о взаимоотношении нашей республики и Абхазии, считают историки. Это не только голод в Поволжье в начале прошлого века и поддержка независимости Абхазии, но и ряд других моментов.
Колоннада состоит из двух половин, установленных на общие постаменты. Две части сооружения в месте их соединения образуют арку для прохода к набережной, если в Абхазии к морской, то у нас — это выход к реке Белой. Колоннада стала еще одним символом межнационального и межконфессионального мира и согласия, которыми всегда славился Башкортостан.