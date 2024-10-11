В Башкирии прошла встреча с жителями, заключившими военный контракт

В Иглинском районе прошла встреча руководства муниципалитета с жителями, которые заключили контракт с вооружёнными силами страны. Накануне трое мужчин решили вступить в ряды армии, а сегодня они отправляются на место службы в зону специальной военной операции. Некоторые из них не проходили срочную службу. Они рассказали, в каких подразделениях будут служить. Район будет всячески помогать бойцам и их семьям.
Бойцы, подписавшие контракт, смогут получать выплаты до 3 млн 725 тыс. рублей. На эту сумму вправе рассчитывать граждане, оформившие соглашение с Минобороны России. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Среди желающих есть и женщины.
Однако для них действуют ограничения — заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. За помощь в привлечении людей на контрактную службу волонтерам также предусмотрена выплата в размере 50 тыс. рублей.