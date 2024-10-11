В автобусах «Башавтотранса» начали работать QR-коды для оплаты проезда

Теперь уфимцы смогут воспользоваться скидкой в размере 13 рублей при безналичной оплате до конца года. Для этого на автобусах «Башавтотранса» появились таблички с QR-кодом. Они наклеены у входа на стекле.

Новый способ оплаты действует только на городских маршрутах. В дальнейшем QR-кодами оснастят трамваи, троллейбусы и паромные переправы — всего таблички установят в 1,5 тыс. единиц транспорта.