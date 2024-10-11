В Уфе презентовали проект «Транскрипция»

Проект «Транскрипция» презентовали на сцене Башгосфилармонии. Участие приняли ведущие постановщики в области драматического театра и концептуальной хореографии из Перми, Санкт-Петербурга, Челябинска. И всё это в сочетании с произведениями современных композиторов.
Мероприятие организовано при участии Российского музыкального союза и Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Проект «Транскрипция» презентован в рамках Международного фестиваля современного искусства «БашкортАРТстан».
Современный танец — это активно развивающееся направление. Сцена пространств, в которой танцор самовыражается посредством движения, образа. Используя более свободную, экспрессивную технику.