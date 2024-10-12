Башкирия впервые участвует в конкурсе Miss Grand International

В мировом конкурсе красоты Miss Grand International впервые принимает участие девушка из Башкирии.
Мероприятие состоится со 2 по 26 октября. Конкурс является третьим по престижности после конкурсов Мисс Вселенная и Мисс Мира. В проекте принимают участие 70 девушек с разных уголков мира.
В этом году Россию на конкурсе представляет красавица из Башкирии – 23-летняя Рената Надршина. Девушка выпускница юридического факультета УУНиТ, модель агентства LUNA. Рената неоднократно представляла Башкирию на международных конкурсах красоты в Китае, Индии, Турции, Вьетнаме.