В Уфе прошёл финал этнографической игры «Малая родина — Большая страна»

Я могу сказать, что здесь собрались самые умные и самые патриотичные дети Башкортостана. Более 400 детей, которые прошли в финал «Малая родина — Большая страна», приехали показать свои знания, чтобы поехать потом в Москву и показать свои знания.

Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан