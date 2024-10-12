В Уфе прошёл финал этнографической игры «Малая родина — Большая страна»

Башкортостан стал одним из четырех регионов, где прошла большая этнографическая игра «Малая родина — Большая страна». Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Общероссийского сообщества детей и молодежи «Движение первых». Площадкой проведения финала этнографической игры в Уфе стал Конгресс-холл.
Туда съехались 440 школьников со всей республики. Всего же в этом году в большом состязании принимали участие 4400 детей. На первом этапе, который проходил в онлайн-формате, ребята отвечали на вопросы, касающиеся истории и культуры родного края.
В рамках игры состоялось награждение победителей фотоконкурса имени Ильдара Биккузина. Он как раз является основателем проекта «Малая родина — Большая страна» и в последние годы жизни занимался развитием туризма в регионе, реализовывал культурные и образовательные проекты.