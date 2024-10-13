В Уфе завершается сезон речных прогулок

Всего за минувший сезон услугами речного транспорта воспользовались 194 тысячи человек. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Он также отметил, что в этом году в столицу региона заходили 20 круизных теплоходов с 4 тысячами туристов, как и в прошлом году.
Кроме того, руководитель республики уточнил, что в Башкирии буду продолжены работы по развитию водного транспорта и обновлению прогулочного речного флота. В планах властей – уделить внимание причальной инфраструктуре в башкирской столице, а также в Бирске, Дюртюлях, Агидели и Николо-Березовке Краснокамского района.
Фото: ИА "Башинформ"