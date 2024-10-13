В Уфе завершается сезон речных прогулок

Всего за минувший сезон услугами речного транспорта воспользовались 194 тысячи человек. Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также отметил, что в этом году в столицу региона заходили 20 круизных теплоходов с 4 тысячами туристов, как и в прошлом году.

Отдельная благодарность за это администрации Камского бассейна внутренних водных путей, которая ежегодно проводит дноуглубительные работы, которые позволяют нам принимать многопалубные суда. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Кроме того, руководитель республики уточнил, что в Башкирии буду продолжены работы по развитию водного транспорта и обновлению прогулочного речного флота. В планах властей – уделить внимание причальной инфраструктуре в башкирской столице, а также в Бирске, Дюртюлях, Агидели и Николо-Березовке Краснокамского района.