В Башкирии начнут курсировать три новых пригородных поезда

С 21 октября по 21 ноября в Уфе закроют Шакшинский мост. В связи с перекрытием движения были проведены работы по повышению транспортной доступности.
Так, назначаются 3 новых пригородных поезда на участке Дема-Шакша-Иглино:
— №6436 Дема (отправление в 06:01) – Иглино (прибытие в 06:59) по рабочим дням;
— №6438 Дема (отправление в 17:45) – Шакша (прибытие в 18:30) по рабочим дням;
— №6437 Шакша (отправление в 19:00) – Дема (прибытие в 19:44) по рабочим дням.
Также продлевается маршрут следования пригородного поезда №7401 Уфа – Раевка по рабочим дням от станции Иглино и устанавливается сообщением:
— Иглино (отправление в 07:32) – Раевка (прибытие в 10:29) по рабочим дням;
— Уфа (отправление в 08:21) – Раевка (прибытие в 10:29) по выходным дням.