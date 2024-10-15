В Башкирии начнут курсировать три новых пригородных поезда

С 21 октября по 21 ноября в Уфе закроют Шакшинский мост. В связи с перекрытием движения были проведены работы по повышению транспортной доступности.

Фото №1 - В Башкирии начнут курсировать три новых пригородных поезда

Так, назначаются 3 новых пригородных поезда на участке Дема-Шакша-Иглино:

— №6436 Дема (отправление в 06:01) – Иглино (прибытие в 06:59) по рабочим дням;

— №6438 Дема (отправление в 17:45) – Шакша (прибытие в 18:30) по рабочим дням;

— №6437 Шакша (отправление в 19:00) – Дема (прибытие в 19:44) по рабочим дням.

Также продлевается маршрут следования пригородного поезда №7401 Уфа – Раевка по рабочим дням от станции Иглино и устанавливается сообщением:

— Иглино (отправление в 07:32) – Раевка (прибытие в 10:29) по рабочим дням;

— Уфа (отправление в 08:21) – Раевка (прибытие в 10:29) по выходным дням.

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