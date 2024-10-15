Предприниматели Башкирии отправили в зону СВО автомобили с защитой от дронов

Туймазинские предприниматели впервые подготовили автомобили, оборудованные антидроновой сетью. Волонтеры объединились с первых дней СВО и на постоянной основе помогают участникам спецоперации — несущим службу в батальоне Шаймуратова своим землякам. На передовую они доставляют транспорт и технику, необходимую для ведения боя.

Такое защитное покрытие не только маскирует транспорт, но и спасает при атаке дронов. По рекомендации бойцов сети смонтировали с отступом от кабины транспорта, чтобы взрыватель не срабатывал. Для туймазинских волонтеров помощь участникам СВО, можно сказать, история личная. Дамир Ахметзянов — участник боевых действий на Северном Кавказе, как и его товарищ, который сейчас защищает Донбасс.

Для помощи землякам-туймазинцам объединились несколько предпринимателей. Каждый вносит свой посильный вклад в общее дело. Сейчас они готовят несколько автомобилей для отправки на передовую, доставлять машины будут лично. Этот УАЗ был выкуплен, к примеру, у местного жителя. Его перекрасили и полностью отремонтировали. Внедорожник был не на ходу.

В числе предпринимателей — тренер клуба единоборств. Сейчас на СВО находятся спортсмены — его воспитанники. Сегодня они защищают интересы страны. Он готовит на отправку автомобиль, который также пришлось заново ставить на колеса.