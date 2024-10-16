В Уфе показали новые охранные системы Росгвардии

Искусственный интеллект, мобильные приложения, беспилотные летательные аппараты. Ежегодно в России появляется новое охранное оборудование. Интеллектуальные системы помогают как найти злоумышленников, так и предотвратить преступления. Развитию этой области посвятили заседание технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии. Подробнее о новых технологиях в области охраны объектов и имущества – в нашем сюжете.
Одно нажатие кнопки – и двери блокируются. Злоумышленник не может попасть в школу. Так работает мобильное приложение от Росгвардии, которое подключено к охранной системе. В свои разработки служба активно внедряет искусственный интеллект. Уже в этом году с его помощью создадут охранный комплекс с использованием беспилотников.
А это уже привычная всем система сигнализации. Здесь тоже есть новые разработки. Например, извещатель, который совмещает два типа сенсоров. Это позволяет минимизировать ложные тревоги.
Эти мобильные видеорегистраторы разработали специально для служб МВД и Росгвардии. Но такие же устройства используют, например, кондукторы или охранники. Камера фиксирует весь рабочий процесс, а после смены видео автоматически выгружается в программу.
Применение самого современного и надежного оборудования – одна из важнейших задач для Росгвардии. Для этого служба активно взаимодействует с отечественными производителями.
Выставка стала частью расширенного заседания. На нем рассмотрели актуальные вопросы в области охраны объектов и имущества. Подобные встречи проводят регулярно, чтобы сделать отечественные системы охраны еще удобнее и доступнее.