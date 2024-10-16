В Уфе показали новые охранные системы Росгвардии

Искусственный интеллект, мобильные приложения, беспилотные летательные аппараты. Ежегодно в России появляется новое охранное оборудование. Интеллектуальные системы помогают как найти злоумышленников, так и предотвратить преступления. Развитию этой области посвятили заседание технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии. Подробнее о новых технологиях в области охраны объектов и имущества – в нашем сюжете.

Одно нажатие кнопки – и двери блокируются. Злоумышленник не может попасть в школу. Так работает мобильное приложение от Росгвардии, которое подключено к охранной системе. В свои разработки служба активно внедряет искусственный интеллект. Уже в этом году с его помощью создадут охранный комплекс с использованием беспилотников.

По сигналу «тревога» будет выдвигаться в автоматизированном режиме БПЛА, сопровождать нарушителя, передавать картинку в режиме онлайн, чтобы можно было оценить, сколько нарушителей, какой характер их действий, в каком направлении они двигаются, для того чтобы их оперативно потом задержать. То есть какие силы для этого будут необходимы. Андрей Шипулин, начальник ФКУ «НИЦ Охрана» Росгвардии

А это уже привычная всем система сигнализации. Здесь тоже есть новые разработки. Например, извещатель, который совмещает два типа сенсоров. Это позволяет минимизировать ложные тревоги.

Еще одна новинка – это извещатель для охраны стеклопакетов. Сейчас у нас в каждом доме стоят стеклопакеты, и вот такой вот извещатель ставится внутрь окна и обеспечивает охрану как на открытие, так и на разбитие и высверливание. Сергей Образцов, директор по развитию компании по производству технических средств охраны

Эти мобильные видеорегистраторы разработали специально для служб МВД и Росгвардии. Но такие же устройства используют, например, кондукторы или охранники. Камера фиксирует весь рабочий процесс, а после смены видео автоматически выгружается в программу.

Применение самого современного и надежного оборудования – одна из важнейших задач для Росгвардии. Для этого служба активно взаимодействует с отечественными производителями.

Наверное, самым основным результатом нашей деятельности является тот факт, что за последние десятилетия ни одной кражи по вине технических средств у нас не допущено. По итогам нашей работы мы сделаем определенные выводы, наметим пути развития нашей службы. Александр Грищенко, начальник ГУВО Росгвардии, генерал-лейтенант полиции