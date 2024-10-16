В Уфе состоялись соревнования по маунтинбайку

В Уфе прошли соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Это гонки по пересечённой местности со спусками, затяжными подъёмами, скоростными и техническими участками.
В прошлом году этот спортивный фестиваль проходил на биатлонной трассе. На этот раз соревнования состоялись в лесу, на вело-пешеходном маршруте «Уфимское ожерелье». Участники заезда стартовали от городской спортшколы №33 по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
В соревнованиях приняли участие около двухсот велосипедистов. Первыми стартовали дети до 10 лет. Самая младшая возрастная группа преодолела круг длиной 2,5 километра. Ребята постарше проехали 5 километров. Также трассу с естественными препятствиями опробовали юноши и юниоры. Соревнования в Уфе были отборочными на всероссийское первенство. Лучшим в старшей группе атлетов стал чемпион республики Алексей Гвоздев. В планах — провести в ноябре соревнования по маунтинбайку в дисциплине велокросс.