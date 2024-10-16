«Стали одной семьей»: боец «Панда» о военной службе по контракту

Боец с позывным «Панда» рассказал о том, как спецоперация поменяла его мировоззрение. До подписания контракта работал водителем в телекомпании. Но в апреле прошлого года решил пополнить ряды военнослужащих.

Подписал контракт. Служит в именном полку «Башкортостан». Его зона ответственности — ремонт машин, техники. Сейчас приехал на двухнедельный отпуск. Но постоянно держит связь с теми, кто остался на передовой.

Я ушёл добровольно, повестка приходила, я сам собрался и подписал контракт. Изначально я попал в 31-й полк «Башкортостан». Не жалею, кто-то должен там быть, отношение к жизни кардинально поменялось. Я понимаю, что там находятся ребята, такие же, как я, и мы стали одной семьей.

позывной «Панда»

Бойцы, подписавшие контракт, могут получать выплаты до 3 млн 725 тыс. рублей. Включить соглашение вправе мужчины в возрасте до 65 лет. Также Уфа увеличила размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны с 300 до 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выплат с учетом зарплаты составит 3 825 000 рублей. Подробнее о контрактной службе — на сайте башбат.рф или по телефону +7 (347) 218-19-19. За помощь в привлечении людей на контрактную службу волонтерам также предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей.

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