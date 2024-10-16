«Стали одной семьей»: боец «Панда» о военной службе по контракту

Бойцы, подписавшие контракт, могут получать выплаты до 3 млн 725 тыс. рублей. Включить соглашение вправе мужчины в возрасте до 65 лет. Также Уфа увеличила размер единовременной денежной выплаты заключившим контракт с Минобороны с 300 до 400 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма выплат с учетом зарплаты составит 3 825 000 рублей. Подробнее о контрактной службе — на сайте башбат.рф или по телефону +7 (347) 218-19-19. За помощь в привлечении людей на контрактную службу волонтерам также предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей.