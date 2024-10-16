В Уфе искусственный интеллект обучают распознавать мошенников

Программное обеспечение создают в институте права Уфимского университета науки и технологий. В первый же год мобильное приложение планируют распространить минимум на 2/3 муниципалитетов Башкортостана. Ежедневно из-за схем злоумышленников жители республики теряют почти 10 млн рублей.
У жительницы Кармаскалинского района день не задался с самого утра. Сначала по телефону ее убедили в перерасчете пенсии, для которого надо было поделиться личными данными. Затем новый звонок: замечена подозрительная активность. Все деньги нужно перевести на безопасный счет. Доверчивая женщина взяла свои сбережения, кредиты и перечислила мошенникам 2 млн рублей. Но на этом злоумышленники не остановились: стали убеждать сельчанку, что нужно срочно продать квартиру. Спасти имущество удалось сотрудникам МВД, к которым потерпевшая обратилась за нужной справкой.
Такое происходит регулярно. Ежедневно в МВД по республике поступает до нескольких десятков сообщений о подобных случаях мошенничества. А ежедневная сумма ущерба в среднем достигает 9 млн рублей.
Задачу снизить количество таких случаев поставили перед собой в Уфимском университете науки и технологий. С начала года в институте права совместно с банками и правоохранительными органами создают мобильное приложение на основе искусственного интеллекта. Сейчас студенты анализируют, какие схемы чаще всего используют мошенники, чтобы программа сразу смогла их распознавать.
Тестовую версию приложения планируют запустить в начале 2025-го года. Дальше — просветительская работа. Студенты будут выезжать в районы Башкортостана и обучать граждан пользоваться программой. Промежуточные результаты по снижению случаев кибермошенничества в регионе планируют получить уже в середине следующего года.