В Уфе искусственный интеллект обучают распознавать мошенников

Программное обеспечение создают в институте права Уфимского университета науки и технологий. В первый же год мобильное приложение планируют распространить минимум на 2/3 муниципалитетов Башкортостана. Ежедневно из-за схем злоумышленников жители республики теряют почти 10 млн рублей.

У жительницы Кармаскалинского района день не задался с самого утра. Сначала по телефону ее убедили в перерасчете пенсии, для которого надо было поделиться личными данными. Затем новый звонок: замечена подозрительная активность. Все деньги нужно перевести на безопасный счет. Доверчивая женщина взяла свои сбережения, кредиты и перечислила мошенникам 2 млн рублей. Но на этом злоумышленники не остановились: стали убеждать сельчанку, что нужно срочно продать квартиру. Спасти имущество удалось сотрудникам МВД, к которым потерпевшая обратилась за нужной справкой.

Ну вот, они меня вели, я с десяти до шести под постоянным наблюдением через телефон была. Была уже в леденящем ужасе, я уже не знала, что делать. потерпевшая

Такое происходит регулярно. Ежедневно в МВД по республике поступает до нескольких десятков сообщений о подобных случаях мошенничества. А ежедневная сумма ущерба в среднем достигает 9 млн рублей.

Необходимо напомнить, что самые часто встречаемые схемы мошенничества — это звонки под видом сотрудников правоохранительных органов, банковских организаций или привлечения по так называемой инвестиции денежных средств от граждан. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

Задачу снизить количество таких случаев поставили перед собой в Уфимском университете науки и технологий. С начала года в институте права совместно с банками и правоохранительными органами создают мобильное приложение на основе искусственного интеллекта. Сейчас студенты анализируют, какие схемы чаще всего используют мошенники, чтобы программа сразу смогла их распознавать.

Искусственный интеллект будет анализировать речь собеседника, то есть потенциального мошенника, выявлять его по определенным маркерам и тем самым такое упреждающее воздействие оказывать на совершение преступления. Ирек Гизатуллин, заместитель директора института права по учебной работе УУНиТ, кандидат юридических наук