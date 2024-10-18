Владимир Путин пообщался с жителями Башкирии

17 октября Президент России прибыл в Уфу для участие в Международном форуме «Россия – спортивная держава». Владимир Путин успел пообщаться с жителями города.

Владимир Путин посетил Дворец борьбы и Центр фехтования в Уфе, а также провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. После рабочей программы Президент вышел к жителям столицы и похвалил город за такие крупные спортивные объекты.