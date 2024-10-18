Владимир Путин пообщался с жителями Башкирии

17 октября Президент России прибыл в Уфу для участие в Международном форуме «Россия – спортивная держава». Владимир Путин успел пообщаться с жителями города.

Фото №1 - Владимир Путин пообщался с жителями Башкирии

Владимир Путин посетил Дворец борьбы и Центр фехтования в Уфе, а также провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. После рабочей программы Президент вышел к жителям столицы и похвалил город за такие крупные спортивные объекты.

Спасибо вам! Слушайте, отличные у вас социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты – просто любо-дорого посмотреть.

Владимир Путин, Президент РФ 

Кадрами встречи горожан и Президента России поделился телеканал РЕН-ТВ.  

Видео: РЕН-ТВ. Фото: bashinform.ru

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