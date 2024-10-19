В Башкирии школа выиграла грант на поддержку детей с ОВЗ

12 тематических встреч для особенных детей. Школа села Жуково запустила новый проект по оказанию консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализуют всё благодаря гранту, выигранному в конкурсе благотворительного фонда.

О том, что Давид — особенный ребёнок, его мама узнала только после рождения малыша. На тот момент это было неожиданностью и большим шоком для женщины. Осмыслить и принять слова врачей было сложно. Всё изменилось, когда Артур и Рита Шарафутдиновы встретили таких же, как они, родителей, воспитывающих детей с диагнозом синдром Дауна. Супруги обрели поддержку и надежду.

Социализироваться в обществе детям с особенностями развития не первый год помогают в школе села Жуково имени Ильина. А сегодня здесь представили родителям новую программу. Учебное заведение выиграло благотворительный грант на поддержку особенных детей, представив проект «Добрые встречи».

Сегодня для особенных детей провели первое пробное занятие, разделив их на группы. Пригласили 53 ребёнка, проживающих не только в селе Жуково, но и близлежащих населённых пунктах.